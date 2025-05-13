Высотке на Пушкина рекомендовали новую схему парковок

Комиссия по землепользованию и застройке Орловской области изучила предложения.

Протокол заседания от 29 апреля опубликован на Портале региона. Эксперты рассмотрели результаты публичных слушаний по вопросу возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» для земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030717:12 (г. Орел, ул. Пушкина, д. 39). Планируется возведение 25-этажного многоквартирного дома.

Вопрос решено снять с рассмотрения в целях дополнительной проработки. Заявителю рекомендовали представить в адрес управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области новую схему планировочной организации с обоснованием размещения парковочных мест.

Напомним, на публичных слушаниях вопрос нагрузки на транспортную сеть стал одним из ключевых. На улицу Пушкина организован выезд аварийных машин АО «Орелоблэнерго». Уже сейчас есть проблемы с припаркованными автомобилями. При возведении дома с более чем 150 квартирами возможно ухудшение ситуации. Предусмотрено лишь 65 парковок. На каждую квартиру – 0,35 машино-места. Однако количество парковок можно увеличить за счет размещения спортивной и игровой зоны на втором ярусе, отдав пространство под ними автомобилям, пояснял представитель потенциального застройщика. Также сотрудник «Квадры» заявил, что в охранной зоне сети, которая составляет три метра, расположение парковок, детских площадок запрещено.

ИА “Орелград”