Дефицит кадров вошел в топ проблем строительной отрасли

Деловую активность строительных организаций измерили в Орловской области.

Орелстат представил свежие данные ежеквартального обследования деловой активности строительных организаций. Как говорят статистики, это своего рода индикатор, отражающий взгляды руководителей на текущую конъюнктуру в сфере строительного бизнеса и перспективы его развития. По данным последнего такого обследования, в рамках которого опрашиваются руководители строительных организаций региона, индекс предпринимательской уверенности в строительстве в первом квартале 2025 года составил минус 20 процентов.

Респонденты назвали основные факторы, которые, по их мнению, ограничивали строительную деятельность возглавляемых ими организаций в первом квартале 2025 года. Так, первое место в этом неофициальном рейтинге занял высокий процент коммерческого кредита. В качестве основного сдерживающего фактора этот индикатор отметил 41 процент опрошенных руководителей.

Далее места распределились так: высокая стоимость материалов, конструкций, изделий – 32 процента респондентов, высокий уровень налогов – 30 процентов, погодные условия – 24 процента, недостаток квалифицированных рабочих – 23 процента, неплатежеспособность заказчиков – 18 процентов, недостаток финансирования и недостаток заказов на работы – по 8 процентов, конкуренция со стороны других строительных фирм – 4 процента. Как видно, орловские строители погоды и дефицита кадров боятся больше, чем своих конкурентов.

Ранее подобный анализ провело и правительство региона. Оно пришло к выводу, что основными факторами, сдерживающими развитие строительного комплекса Орловской области, являются: низкий платежеспособный спрос населения на жилье; недостаточность механизмов жилищного кредитования; дефицит земельных участков, обустроенных инженерными коммуникациями достаточной мощности в городах, и ограниченная возможность муниципалитетов по обеспечению земельных участков инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой; высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, высокий уровень налогов и недостаток квалифицированных рабочих.

ИА “Орелград”