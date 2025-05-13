На Орловщине усилят контроль за продажей алкоголя

Чиновников обязали проводить профилактические визиты.

Правительство Орловской области внесло изменения в постановление «О региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». В первоначальной редакции документ был принят в 2021 году. Поправки в него внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Правительство региона, в частности, решило дополнить постановление пунктом, вводящим проведение обязательных профилактических визитов.

Речь идет об организациях и индивидуальных предпринимателях, торгующих спиртными напитками при оказании услуг общественного питания и в розницу в магазинах. Кроме того, профилактические визиты предусмотрены для организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, обязанных декларировать объемы розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также объемы собранного винограда для производства винодельческой продукции. Периодичность проведения профилактических визитов привязана к категориям риска, которые присваиваются торговцам и производителям спиртного.

Так, один обязательный профилактический визит в два года вводится для объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска; один визит в три года – для категории среднего риска; один визит в четыре года – для категории умеренного риска. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, обязательные профилактические визиты не предусмотрены. Еще одной поправкой правительство региона наделило департамент промышленности и торговли функциями по информированию контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства.

По итогам профилактического визита чиновники вправе принимать меры реагирования, в том числе выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований закона и других регламентирующих актов. Согласно новой редакции документа, торговцы спиртным в этом случае вправе высказывать свои возражения. Последние направляются в бумажном виде почтовым отправлением или в виде электронного документа на указанный в предостережении адрес электронной почты, либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных (муниципальных) услуг (функций)».

Добавим, что профилактический визит указанный выше департамент вправе проводить по своей инициативе. Проводится он должностным лицом департамента «в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видеоконференцсвязи или мобильного приложения «Инспектор». Аналогичным образом могут проводиться инспекционные визиты и выездные проверки, а также опрос или экспертиза, которые теперь также разрешено проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия.

ИА “Орелград”