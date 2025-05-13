Дистанционный перевыпуск КЭП набирает популярность

Все больше орловских бизнесменов используют указанную возможность.

Дистанционный перевыпуск квалифицированного сертификата приобретает все большую популярность в Орловской области. Так, по состоянию на 1 апреля текущего года свыше 5,8 тысячи орловских налогоплательщиков использовали сертификаты, выпущенные через личные кабинеты. Это более 29 процентов от общего числа ИП и организаций Орловской области, имеющих квалифицированные электронные подписи (КЭП) Удостоверяющего центра ФНС России.

Об это сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС. По ее данным, за первый квартал текущего года в Орловской области 284 КЭП индивидуальных предпринимателей и 222 КЭП юридических лиц были перевыпущены через личный кабинет налогоплательщика. Данный функционал доступен пользователям интернет-сервисов Федеральной налоговой службы. Чтобы им воспользоваться, надо иметь собственный личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя. Перевыпустить КЭП можно при наличии действующего квалифицированного сертификата, ранее полученного в УЦ ФНС России.

«Среди преимуществ дистанционного перевыпуска КЭП – отсутствие необходимости тратить время на посещение налоговой, подстраиваться под режим работы точек выдачи. Это особенно актуально для предприятий, находящихся отдаленно, – подчеркнули в региональном Управлении ФНС. – Для того чтобы подать заявление на перевыпуск КЭП с использованием личного кабинета налогоплательщика, заявитель должен быть зарегистрирован в качестве пользователя сервисов, располагать техническими средствами с выходом в интернет».

Ранее областная налоговая служба сообщала, что в Орловской области уже каждая третья новая организация выбирает типовой устав. В минувшем году в регионе было зарегистрировано 123 юридических лица с применением типового устава, а за последний месяц их доля выросла более чем на три процентных пункта и составила 32 процента от общего числа вновь созданных компаний. Сервис «Выбор типового устава» размещен на сайте ФНС. Он предлагает пользователю выбрать один из 36 утвержденных типовых уставов. Сервис прост в использовании: достаточно ответить на семь вопросов, и он сам автоматически подберет подходящий типовой устав.

ИА “Орелград”