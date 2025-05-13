УФАС увидело признаки нарушения закона у чиновников в Колпне

Возбужденное год назад антимонопольное дело близится к своей развязке.

Комиссия Орловского УФАС России вынесла заключение об обстоятельствах антимонопольного дела, возбужденного год назад в отношении администрации Колпнянского района Орловской области и муниципального казенного предприятия «Сервис-стандарт». Как уже рассказывал «Орелград», дело было заведено по итогам проведения антимонопольного контроля за созданием и изменением видов деятельности унитарных предприятий. Установлено, что администрация Колпнянского района несколько лет назад изменила виды деятельности МКП «Сервис-стандарт» и внесла соответствующие изменения в устав предприятия.

Дополнение новыми видами деятельности произошло в 2022 и 2023 годах. Однако в целях защиты конкуренции федеральное законодательство вводит ограничения в отношении муниципальных унитарных предприятий. В порядке исключения им разрешено заниматься определенными видами деятельности. Однако в данном случае дополнительные виды деятельности не подпадают под исключения, перечисленные в части 1 статьи 35.1 Закона «О защите конкуренции».

В связи с этим Управлением ФАС России по Орловской области были приняты меры реагирования, а именно: администрации Колпнянского района выдели предупреждение о прекращении действий или бездействия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В рамках исполнения предупреждения администрации Колпнянского района было предписано в срок до 16 октября 2024 года «принять меры по прекращению осуществления МКП «Сервис-стандарт» соответствующих видов деятельности путем внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и устав МКП «Сервис-стандарт».

Словом, чиновникам надо было вычеркнуть из устава предприятия те виды деятельности, которые не вписываются в рамки закона. Но они требования антимонопольной службы не выполнили под тем предлогом, что на территории Колпнянского района якобы отсутствуют организации, которые могли бы осуществлять такие же виды деятельности. Кроме того, исключение видов деятельности лишит МКП «Сервис-стандарт» возможности на получение дополнительной прибыли.

Более того, администрация Колпнянского района сообщила, что направила обращение председателю Госдумы по данному вопросу. Поскольку предупреждение в установленный срок не было выполнено, антимонопольщики завели дело и провели анализ состояния конкуренции. Оказалось, что устав разрешает указанному выше предприятию заниматься широким спектром работ и услуг, в том числе проводить электромонтажные, санитарно-технические, столярные, плотничные, малярные, стекольные, строительные и прочие работы.

Также в устав вписаны: деятельность автомобильного грузового транспорта, деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; деятельность в области фотографии; подметание улиц и уборка снега; деятельность по благоустройству ландшафта; ремонт электронной бытовой техники; ремонт обуви и прочих изделий из кожи; ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; организация похорон и пр.

Как выяснили антимонопольщики, дефицита компания на указанных рынках нет. Так, по состоянию на 1 января 2025 года на территории Колпнянского района было зарегистрировано 76 хозяйствующих субъектов с теми же видами деятельности, которыми был дополнен устав МКП «Сервис-стандарт». А в целом на территории Орловской области таких хозяйствующих субъектов зарегистрировано более четырех тысяч. Из буквы закона следует, что присутствие на рынке муниципального предприятия может ограничить конкуренцию представителям бизнеса.

Словом, проведенный анализ показал, что исследуемые рынки являются конкурентными, что пошатнуло один из главных аргументов чиновников. Более того, антимонопольщики посчитали, что действия администрации Колпнянского района по дополнению устава новыми видами деятельности может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции. Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях администрации Колпнянского района нарушения пункта 11 части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции». На основании заключения служба теперь должна вынести официальное решение по данному делу.

ИА “Орелград”