Завтра в Орле начнут отключать отопление

13.5.2025 | 10:20 Важное, ЖКХ, Новости

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

Фото: ИА «Орелград»

Орловский глава озвучил такую информацию во время прямого эфира в социальных сетях. Клычков объяснил решение погодными условиями.

«Идёт потепление, будет 20 градусов. Ещё пару дней, сегодня-завтра, будет холодно. У меня вот на работе отопления нет, и я, мягко говоря, подмёрз. Но тепло придёт, всё-таки половина мая на носу», – поделился он.

Разговоры о завершении отопительного сезона начались ещё около месяца назад. Однако долгожданная дата постоянно откладывалась из-за похолодания.

Примерно такая же ситуация сложилась в Орле в 2023-м году. А вот в минувшем отопление начали отключать ещё 12 апреля. Как правило, этот процесс занимает около четырёх дней.

ИА «Орелград»


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