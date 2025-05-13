Долг за жилье в Орле превысил 26 миллионов рублей

Бюджет города рискует потерять указанную сумму.

Администрации города Орла обнародовала итоги внеплановой выездной проверки работы муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла». Ревизоры проверили взыскание дебиторской задолженности за муниципальное жилье с начала функционирования учреждения, то есть за период с сентября 2021 года по конец 2024 года. Напомним, МКУ «ЖУ» создали специально для того чтобы навести порядок с муниципальным жилищным фондом. Судя по отчету, ситуация с тех пор кардинально не изменилась.

«Начальниками МКУ «ЖУ г. Орла», в проверяемом периоде, не обеспечена эффективная деятельность в части осуществления основного вида уставной деятельности – сбора платы за пользование муниципальными жилыми помещениями (платы за наем), не приняты необходимые и достаточные управленческие решения по недопущению роста и взысканию дебиторской задолженности по доходам учреждения по плате за наем», – говорится в отчете об итогах проверки.

Ревизоры установили, что на протяжении всего проверяемого периода наниматели жилья несвоевременно вносили плату за наем, что привело к помесячно увеличивающемуся общему долгу. Так, сумма дебиторской задолженности МКУ «ЖУ г. Орла» по плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Орла по состоянию на 1 мая 2025 года составила 26 253 059 рублей. По мнению проверяющих, учреждением ненадлежащим образом исполнялись полномочия администратора доходов бюджета по учету и контролю за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

В нарушение части 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ учреждение в проверенном периоде не исполнило в полной мере полномочия по взысканию в бюджет задолженности по платежам, пеней и штрафов. Низкий уровень организации работы с дебиторской задолженностью и не принятие необходимых и достаточных мер по взысканию долгов по плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Орла « привели не только к существенному увеличению размера задолженности, но и к «рискам невозможности ее взыскания по причине истечения сроков исковой давности и как следствие – недополучению доходов бюджета».

Для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, руководителю МКУ «ЖУ г. Орла» направлено представление.

ИА “Орелград”