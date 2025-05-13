Окружные власти отчитаются перед населением о бюджетных тратах

Публичные слушания по бюджету назначили в Орловском муниципальном округе.

Финансовое управление администрации Орловского муниципального округа представило отчет об исполнении местного бюджета за 2024 год. Отчет уже приняли к сведению депутаты Окружного совета. Проект решения они утвердили в первом чтении, а также назначили публичные слушания для его обсуждения. Мероприятие решили провести 20 мая 2025 года в 11.00 в большом зале администрации Орловского муниципального округа. Прием предложений и замечаний по данному вопросу возложен на профильный парламентский комитет по бюджету, налогам и финансам.

«Предложения и замечания должны быть поданы в письменной форме, содержать конкретные предложения по изменению и (или) дополнению показателей бюджета и быть подписаны авторами предложений с указанием своих данных», – говорится в решении депутатов. В обсуждении отчета об исполнении бюджета вправе участвовать жители Орловского муниципального округа и иные заинтересованные лица. При наличии свободных мест в зале, заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в публичных слушаниях.

Ограничения для участия жителей муниципального округа в обсуждении проекта решения не допускаются. Но есть временной ценз: участники публичных слушаний вправе выступать до 5 минут по предмету обсуждения, обращаться с предложениями, замечаниями, вопросами и рекомендациями к председательствующему. Поступившие в процессе публичных слушаний предложения и замечания будут учтены Орловским окружным Советом народных депутатов при доработке проекта решения и его принятии в окончательной редакции.

Что касается самого отчета, то бюджет Орловского муниципального округа за 2024 год по доходам исполнен в сумме 2,565 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 2,52 миллиарда. То есть бюджет исполнен с профицитом в сумме 44,952 миллиона рублей. Большая часть средств была израсходована по целевым статьям – муниципальным программам Орловского муниципального округа и непрограммным направлениям деятельности.

В структуре доходной части бюджета округа налоговые и неналоговые доходы составили 1,113 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – 1,453 миллиарда. Налоговые доходы бюджета округа исполнены в объеме 918,4 миллиона рублей, с ростом на 197,9 миллиона рублей, или на 27,5 процента к уровню 2023 года. Основным налоговым источником доходов бюджета стал налог на доходы физических лиц, принесший в местную казну 616,8 миллионов рублей. Поступления по этому налогу по сравнению с предыдущим годом увеличились на 30,8 процента.

ИА “Орелград”