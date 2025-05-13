Экс-инспектора ДПС будут судить за взятку

13.5.2025 | 10:55 Закон и порядок, Новости

Бывший орловский полицейский признал вину только частично.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Уголовное дело уже направлено в Советский суд города Орла. Однако изучением обстоятельств и установлением фактов занимался Мценский межрайонный отдел орловского управления Следственного комитета России.

Согласно текущей версии, преступление произошло в 2022-м году, в июне. Тогда мужчина служил старшим инспектором отдельного батальона ДПС орловской ГИБДД.

Другой полицейский, рядовой инспектор ДПС из отделения по Мценскому району, остановил водителя, который перевозил крупногабаритный груз. В этот момент некий знакомый обвиняемого попросил его исправить данную ситуацию. То есть — сделать так, чтобы водитель смог далее перемещаться по территории нашего региона, а также не был привлечён к административной ответственности.

Обвиняемый согласился на незаконное предложение и попросил своего коллегу отпустить водителя. За это теперь уже бывший старший инспектор получил от знакомого 22 тысячи рублей.

Известно, что второй фигурант не только выполнил указание, но и скрыл факт административного нарушения. В его отношении тоже возбудили уголовное дело. Однако оно пока что находится на стадии расследования.

ИА «Орелград»


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