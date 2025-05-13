На Орловщине создадут «Ассоциацию ветеранов СВО»

13.5.2025 | 10:40 Новости, СВО

Об этом объявил командир «Бригады Катукова» Денис Орлов.

Фото: vk.com/orlov_dy

По его словам, новая организация «станет движущей и объединяющей силой, а также опорой и поддержкой для всех участников СВО Орловской области».

Командир «Бригады Катукова» уточнил, что ассоциация создаётся при поддержке губернатора Андрея Клычкова и правительства Орловщины, а также спикера регионального парламента Леонида Музалевского и всего облсовета.

Как пояснил Орлов, желание объединиться в организацию возникло у самих участников специальной военной операции. «Встать плечом к плечу вместе, чтобы у каждого, кто вернётся с СВО, вне зависимости от видов и родов войск, от добровольческих организаций, рядом были боевые друзья и товарищи, близкие ему по духу», – пояснил он глобальную задачу будущего общественного союза.

ИА «Орелград»


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