Клычков объявил о расторжении контракта на строительство аэропорта

Дальнейшая судьба проекта будет обсуждаться на этой неделе.

Напомним, что за его реализацию отвечало НАО «Ирмаст-Холдинг».

Как объявил губернатор во время прямого эфира, контракт расторгли 12 мая. Власти решили, что подрядчик всё же не выполняет обязательства.

«Все материалы передадим в правоохранительные органы. На этой неделе проведем рабочее совещание, в том числе с представителями трудовой инспекции, по дальнейшей реализации проекта», – пояснил Андрей Клычков.

Напомним, проблемы начались у компании в конце минувшего года. Работы «забуксовали», а сотрудники перестали получать зарплату.

При этом на сайте госзакупок в карточке соответствующего контракта пока нет информации о его расторжении. Отметим, что, согласно этим официальным данным, «Ирмаст-Холдингу» заплатили 1 миллиард 299 миллионов 359 тысяч 632 рубля 9 копеек (это примерно на 95 миллионов меньше полной цены данного контракта). Однако подрядчик исполнил обязательства на заметно меньшую сумму в 865 миллионов 785 тысяч 337 рублей 2 копейки.

ИА «Орелград»