На Орловщине дом сгорел из-за зарядки аккумуляторной пилы

ЧП случилось в Покровском районе.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Пожар произошёл в деревне Теряево. Сигнал поступил около 2 часов 30 минут. Горел жилой дом.

С последствиями ЧП боролись пятеро сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники. Однако дом успел выгореть изнутри. Погибших и пострадавших нет.

«Предположительная причина пожара – загорание зарядки аккумуляторной пилы», – пояснили в ведомстве.

Всего за дежурные сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 26 раз. 17 вызовов пришлись на ликвидацию возгораний (в основном, на тушение мусора и травы).

ИА «Орелград»