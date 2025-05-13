На Орловщине дом сгорел из-за зарядки аккумуляторной пилы

13.5.2025 | 13:30 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Покровском районе.

Фото: УМЧС по Орловской области

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Пожар произошёл в деревне Теряево. Сигнал поступил около 2 часов 30 минут. Горел жилой дом.

С последствиями ЧП боролись пятеро сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники. Однако дом успел выгореть изнутри. Погибших и пострадавших нет.

«Предположительная причина пожара – загорание зарядки аккумуляторной пилы», – пояснили в ведомстве.

Всего за дежурные сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 26 раз. 17 вызовов пришлись на ликвидацию возгораний (в основном, на тушение мусора и травы).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования