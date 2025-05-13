Орловчанка незаконно получила 270 тысяч рублей

13.5.2025 | 14:00 Криминал, Новости

Теперь на неё возбудили дело о мошенничестве в крупном размере.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Женщина получила средства в виде выплат за проживание в зоне, заражённой в результате аварии на Чернобыльской АЭС (в Болховском районе). Такая сумма накопилась за несколько лет. Однако фактически орловчанка жила в другом месте.

Известно, что ей 38 лет. У орловчанки есть несовершеннолетние дети. Дом под Болховом принадлежит её родственнице.

Противоправное деяние выявили сотрудники районного профильного подразделения полиции. В итоге в МВД на женщину завели дело по соответствующей статье («мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере»).

Сейчас орловчанка находится на свободе, но под подпиской о невыезде, уточнили в пресс-службе Управления ведомства по нашему региону.

ИА «Орелград»


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