Орловчанка незаконно получила 270 тысяч рублей

Теперь на неё возбудили дело о мошенничестве в крупном размере.

Женщина получила средства в виде выплат за проживание в зоне, заражённой в результате аварии на Чернобыльской АЭС (в Болховском районе). Такая сумма накопилась за несколько лет. Однако фактически орловчанка жила в другом месте.

Известно, что ей 38 лет. У орловчанки есть несовершеннолетние дети. Дом под Болховом принадлежит её родственнице.

Противоправное деяние выявили сотрудники районного профильного подразделения полиции. В итоге в МВД на женщину завели дело по соответствующей статье («мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере»).

Сейчас орловчанка находится на свободе, но под подпиской о невыезде, уточнили в пресс-службе Управления ведомства по нашему региону.

ИА «Орелград»