На Орловщине снизилась инфицированность клещей боррелиозом

Таковы данные орловского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что за прошедший период текущего года показатель составил 16,5%. Такое количество клещей (от общего числа снятых с людей и исследованных в лабораториях) оказалось переносчиками опасной болезни. В аналогичном периоде минувшего года цифра была выше (16,8%).

Также ведомство исследовало 306 клещей, взятых уже не с граждан, а просто из внешней среды. Из них 14 оказались переносчиками иксодового клещевого боррелиоза и ещё двое – гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В целом на сегодняшний день в регионе зарегистрировано два случая заболевания иксодовым боррелиозом — оба среди взрослых. Всего к медикам обратился 321 орловец, пострадавший от укусов клещей (в том числе, 109 детей).

ИА «Орелград»