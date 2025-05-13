Из Орловщины не выпустили три тонны заражённой сельхозпродукции

Об этом сообщили в орловском управлении Россельхознадзора.

Вывоз продукции предотвратили сотрудники ведомства. Как уточнили в управлении, это семена гречихи, заражённые повиликой.

Опасный груз вычислили в апреле этого года. Россельхознадзор проводил контроль перед отгрузкой по заявлению КХ «Малеевское». Лабораторный анализ показал, что продукция заражена семенами карантинного сорняка.

В итоге «Малеевскому» отказали в выдаче фитосанитарного сертификата. Также ведомство объявило хозяйствующему субъекту объявлено предостережение.

ИА «Орелград»