Из Орловщины не выпустили три тонны заражённой сельхозпродукции

13.5.2025 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в орловском управлении Россельхознадзора.

Фото: ИА «Орелград»

Вывоз продукции предотвратили сотрудники ведомства. Как уточнили в управлении, это семена гречихи, заражённые повиликой.

Опасный груз вычислили в апреле этого года. Россельхознадзор проводил контроль перед отгрузкой по заявлению КХ «Малеевское». Лабораторный анализ показал, что продукция заражена семенами карантинного сорняка.

В итоге «Малеевскому» отказали в выдаче фитосанитарного сертификата. Также ведомство объявило хозяйствующему субъекту объявлено предостережение.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования