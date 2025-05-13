Орловцев попросили изменить отношение к мёртвым птицам

С заявлением выступила Администрация Орловского муниципального округа.

Речь идёт о случаях падежа домашних птиц. Согласно требованиям закона, их владельцы обязаны сообщать о таких ситуациях в Управление ветеринарии Орловской области, причём в незамедлительном порядке.

Также в подобных случаях владельцы птиц не имеют право самовольно перемещать и захоранивать останки своих пернатых питомцев.

«Трупы животных являются источником биологической опасности и могут распространять инфекции. Только ветеринарный специалист по результатам осмотра может квалифицированно определить причину падежа и разъяснить порядок утилизации биологических отходов», – напомнили чиновники.

Кроме того, в Управление ветеринарии надо сообщать о болезнях животных, местах нелегального захоронения биологических отходов, незаконной торговле животными, продуктами животноводства, а также кормами.

ИА «Орелград»