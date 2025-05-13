В Орловской области стартовал феромониторинг

Его ежегодно проводит управление Россельхознадзора.
В рамках акции специалисты отслеживают поведение насекомых-вредителей, которые имеют карантинное значение.
В этом году в Орловской области установят 2345 феромонных ловушек на 18 видов вредителей. В их число включены восточная и персиковая плодожорки, калифорнийская щитовка, американская белая бабочка и другие насекомые. Одна ловушка позволяет оценить обстановку в радиусе примерно пяти километров.
Мониторинг ведётся не только на сельскохозяйственных угодьях. Особое внимание уделят территориям, где уже фиксировалось появление вредителей, а также посевам и посадкам, сделанным с использованием материалов, доставленных из-за рубежа.
Первые итоги исследований будут известны примерно через три недели.
На данный момент в Орловской области установлены фитосанитарные зоны по американской белой бабочке (на площади около 18 тысяч гектаров) и по трём видам жуков-усачей (на общей площади около 46 тысяч гектаров).
ИА «Орелград»