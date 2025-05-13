В Орле проведут курс молодого бойца по лекалам Ивана Грозного

Исторический марафон растянется на два дня.

В Орле 17 и 18 мая 2025 года в парке Победы состоится заключительный этап историко-просветительского марафона «Верстание на службу». Об этом сообщает Орловский краеведческий музей. Организаторы пояснили, что акция посвящена 470-летию Судбищенской битвы, понимание о масштабах и значении которой в последние годы только расширяется. Напомним, что Судбищенская битва произошла 24-25 июня 1555 года в окрестностях села Судбищи, на территории нынешнего Новодеревеньковского района Орловской области.

В битве сошлись войска крымского хана Девлета I Гирея и русского воеводы Ивана Шереметева. Крымское войско бежало, узнав о приближающемся войске Ивана Грозного. Поле боя было обнаружено в 2021 году, с тех пор на нем работают археологи. Найденные артефакты говорят в пользу того, что Судбищенская битва стала переломным моментом в противостоянии Русского царства с Крымским ханством. Историко-просветительский марафон призван просвещать население о той битве. Он реализуется Орловским краеведческим обществом, Орловским краеведческим музеем и Орловским государственным университетом им. И.С. Тургенева при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Цель марафона – популяризация и поддержка движения культурно-исторической реконструкции, сохранение и популяризация исторических знаний о событиях русско-крымской войны XVI века и связанных с нею памятных местах на территории Орловской области, – пояснили в краеведческом музее. – В течение февраля-апреля 2025 года команды школьников города Орла подготовили учебно-исследовательские проекты, посвященные воинской культуре и военному делу, событиям русско-крымской войны, участвовали в проектных семинарах от организаторов марафона, теоретических и практических занятиях по военному делу».

Теперь орловцев ожидает наиболее зрелищная часть марафона, а именно эстафета «Верстание на службу». По словам организаторов, она представляет собой экзамен по курсу молодого бойца с поправкой на эпоху Ивана Грозного. Сдавать этот экзамен будут 10 школьных команд из города Орла. Им предстоит продемонстрировать свое умение заряжать пищаль и пользоваться артиллерийским квадрантом, навыки обустройства ночлега и меткой стрельбы из лука.

«Все это будет происходить на территории импровизированного русского военного лагеря XVI века, который разобьет свои шатры 17 мая в парке Победы, – уточнили в музее. – В рамках второго дня марафона 18 мая с 10:00 до 13:00 для всех жителей и гостей города будет открыт доступ к интерактивным площадкам: «Лучный тир», «Дети боярские», «Стрелецкий приказ», «Пушкарская слобода», «Посошное ополчение», «Воеводский шатёр», выставке истории открытия поля Судбищенской битвы».

Возрастное ограничение: 6+

ИА “Орелград”