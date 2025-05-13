В Орле заклеили ошибки на баннере в честь подпольного госпиталя

13.5.2025 | 15:55 Новости, Общество

В итоге он стал малоинформативным.

Фото: oreltimes.ru

Баннер установлен на территории городского парка. Ошибки выявили орловцы. О них рассказал «Орёлтаймс».

Хотя текст баннера состоит всего из трёх предложений, неизвестные авторы смогли допустить грубые неточности. В частности, они буквально восприняли условное название «подпольный госпиталь». Текст гласил, что врачи занимались своей профессиональной деятельностью, «спрятавшись в подвалах».

Как сообщает СМИ, сейчас два предложения из трёх просто заклеили.

Напомним, что госпиталь («русская больница») действовал в годы оккупации Орла фашистами. Им руководил врач Владимир Турбин. В апреле на Троицком кладбище на его могиле открыли обновлённый мемориал.

Фото: oreltimes.ru

ИА «Орелград»


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