Мэр Орла официально объявил о завершении отопительного сезона

Сообщение появилось в соцсетях.
С сегодняшнего дня системы теплоснабжения Орла начнут переходить на летний режим работы. Юрий Парахин пояснил, что причиной этого является «стабильная плюсовая температура».
«Спасибо горожанам, которые с пониманием отнеслись к решению не прекращать отопительный сезон с первым потеплением», – добавил мэр.
Также Парахин поблагодарил блок ЖКХ – ресурсоснабжающие организации и управляющие компании – «за оперативное решение текущих адресных вопросов».
Напомним, ранее о начале отключения отопления с 14 мая объявил губернатор Андрей Клычков.
ИА «Орелград»