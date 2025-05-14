Мэр Орла официально объявил о завершении отопительного сезона

Сообщение появилось в соцсетях.

С сегодняшнего дня системы теплоснабжения Орла начнут переходить на летний режим работы. Юрий Парахин пояснил, что причиной этого является «стабильная плюсовая температура».

«Спасибо горожанам, которые с пониманием отнеслись к решению не прекращать отопительный сезон с первым потеплением», – добавил мэр.

Также Парахин поблагодарил блок ЖКХ – ресурсоснабжающие организации и управляющие компании – «за оперативное решение текущих адресных вопросов».

Напомним, ранее о начале отключения отопления с 14 мая объявил губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»