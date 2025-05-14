Экс-гендиректор «Фригогласс Евразии» не смирился с увольнением

14.5.2025 | 15:10 Закон и порядок, Новости, Экономика

Андрей Ревков решил оспорить свою отставку в Арбитражном суде Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Соответствующая информация появилась в картотеке дел суда. Ревков требует признать недействительным решение общего собрания, которое прекратило полномочия «единоличного исполнительного органа». Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Ревков возглавлял предприятие один год, с марта 2024-го по март 2025-го. Затем гендиректором стал его бывший заместитель Расулджон Расулов.

Пока что иск оставлен без движения из-за отсутствия справки об уплате госпошлины. Предоставить её нужно до 6 июня.

Орловское предприятие входит в зарубежный холдинг Frigoglass (со штаб-квартирой в Греции). Оно выпускает теплообменные устройства, оборудование для кондиционирования, промышленные холодильники и морозильники. В минувшем году предприятие сработало с выручкой 8,3 миллиарда рублей (что на 14% больше, чем в 2023-м).

ИА «Орелград»


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