В Орле узнали примерные даты отключения горячей воды

Пока это не вполне официальная информация.

Однако на сайте АО «Квадра» ( РИР «Энерго»), вводя конкретный адрес, можно узнать даты плановой приостановки оказания услуги.

Из этих данных следует, что, как минимум, по ряду адресов горячей воды не будет с 19 мая по 2 июня. Второй период отключения запланирован на отрезок с 7 по 20 августа.

Напомним, что отопительный сезон начал финишировать только с сегодняшнего числа. Об этом объявил мэр Орла Юрий Парахин.

Также в «Квадре» рассказали, что в рамках летней ремонтной кампании будет обновлена техника на центральных тепловых пунктах и отремонтировано генерирующее оборудование на Орловской ТЭЦ. Кроме того, планируется заменить 6,5 километров теплосетей.

ИА «Орелград»