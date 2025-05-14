Иноагентам запретили проводить антикоррупционную экспертизу

В Орле ужесточили требования к проведению общественной процедуры.

Вступили в силу поправки, утвержденные на прошедшей сессии городским парламентом. Они были внесены в положение «О порядке принятия муниципальных правовых актов Орловским городским Советом народных депутатов». Решение депутаты приняли, рассмотрев протест прокуратуры Советского района города Орла, которая требовала внести поправки для приведения муниципальной нормативно-правовой базы в соответствие с федеральным законодательством.

В результате в упомянутом выше положении появился дополнительный пункт. Согласно ему, институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов. Однако ряд категорий граждан и лиц к проведению такой экспертизы допускаться не будут.

Так, отныне не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов: гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; международными и иностранными организациями; иностранными агентами».

Ранее председатель городского Совета Василий Новиков, выступая с отчетным докладом, отметил, что депутатский корпус строго придерживается принципа открытости для общества в работе городской власти. Все заседания городского Совета и профильных комитетов проходят открыто для средств массовой информации. Информация о графике приема граждан председателем и депутатами размещена на официальном сайте городского парламента. Дополнительные возможности для контакта открыты на страницах депутатов в социальных сетях.

«В отчетном году поступило 1100 обращения, из них от физических лиц – 75, юридических лиц – 1025. Все они были рассмотрены, – сообщил Василий Новиков. – Жители города обращаются по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и землепользования, транспорта, социальным вопросам. До 40 процентов из них решены положительно, всем обратившимся гражданам даны разъяснения».

ИА “Орелград”