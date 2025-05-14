Орел потратил сотни миллионов рублей на выкуп аварийного жилья

Деньги пришлось платить в рамках исполнения судебных решений.

Мэр Орла Юрий Парахин, представивший на прошедшем заседании Орловского горсовета народных депутатов свой отчетный доклад, назвал одну из самых острых финансовых проблем. По его словам, таковой является «является поступление в адрес муниципального образования огромного количества судебных исков, связанных с выплатой гражданам выкупной стоимости аварийного жилья». В 2024 году на данную статью расходов было направлено 266,5 миллионов рублей. И это еще не самая большая сумма. Так, в 2021 году на аналогичные цели мэрия направила 131,5 миллиона рублей, в 2022 году – 341,4 миллиона рублей, в 2023 году – 449,4 миллиона рублей.

«Администрация города Орла принимает все возможные меры по обеспечению сбалансированности бюджета, – подчеркнул Юрий Парахин. – Для уменьшения нагрузки на бюджет города Орла по 42 муниципальным учреждениям проведен комплекс мероприятий по получению рассрочки по налогам и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму 554,9 миллиона рублей».

По словам градоначальника, с правительством Орловской области в прошлом году был проработан вопрос о предоставлении дополнительной финансовой помощи. На основании распоряжения правительства Российской Федерации из бюджета Орловской области в бюджет города Орла 30 октября 2024 года поступила дополнительная дотация в сумме 605,3 миллиона рублей. Она предназначалась для погашения просроченной кредиторской задолженности областного центра.

«Комплекс мероприятий, проведенных администрацией города Орла, позволил снизить объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Орла с 1,552 миллиарда рублей на 1 января 2024 года до 271,5 миллиона рублей на 1 января 2025 года», – доложил мэр.

ИА “Орелград”