На Орловщине комиссию по защитным сооружениям возглавил Ивановский

14.5.2025 | 10:53 Новости, СВО

Её состав утвердил губернатор Андрей Клычков.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Напомним, Владимир Ивановский занимает в правительстве Орловской области должность первого заместителя губернатора. Теперь он стал ещё и главой межведомственной комиссии по защитным сооружениям.

Также в основной состав вошли ещё пять человек (представителей обладминистрации и МЧС). «Переменным» шестым членом может являться глава любого муниципального образования нашего региона, но по согласованию.

Задачей комиссии является осмотр и оценка защитных сооружений. Также она отвечает за то, чтобы не допускать преждевременного и незаконного снятия таких конструкций с учёта.

Речь идёт именно о защитных сооружениях гражданской обороны, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

ИА «Орелград»


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