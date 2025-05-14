На Орловщине комиссию по защитным сооружениям возглавил Ивановский

Её состав утвердил губернатор Андрей Клычков.
Напомним, Владимир Ивановский занимает в правительстве Орловской области должность первого заместителя губернатора. Теперь он стал ещё и главой межведомственной комиссии по защитным сооружениям.
Также в основной состав вошли ещё пять человек (представителей обладминистрации и МЧС). «Переменным» шестым членом может являться глава любого муниципального образования нашего региона, но по согласованию.
Задачей комиссии является осмотр и оценка защитных сооружений. Также она отвечает за то, чтобы не допускать преждевременного и незаконного снятия таких конструкций с учёта.
Речь идёт именно о защитных сооружениях гражданской обороны, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.
ИА «Орелград»