Под Орлом «Скорая» столкнулась с тягачом

Пострадали двое женщин-фельдшеров.

Авария случилась накануне в 16:30 в Урицком районе. Местом действия стал перекрёсток второстепенной трассы «Нарышкино — Большое Сотниково» и главной магистрали «Обход Нарышкино от автодороги Р-120».

Как рассказали в ГАИ, виновником ДТП стал водитель «Скорой помощи» – 73-летний мужчина. Орловец, выезжая на главную трассу, не предоставил преимущество тягачу «Вольво» (которым управлял 36-летний водитель). Итогом стало столкновение.

Пострадавшим сотрудницам «Скорой» – 57 и 39 лет. Известно, что женщины обратились за помощью самостоятельно. Госпитализировать их не стали.

Ранее в ГАИ сообщили, что накануне в Орловской области насмерть разбился мотоциклист.

ИА «Орелград»