Орловец разбился насмерть на мотоцикле

Его пассажир госпитализирован.

Информацию сообщили в ГАИ Орловской области.

Дорожное происшествие случилось накануне около 16 часов в Корсаковском районе. 38-летний мужчина ехал по трассе «Корсаково-Войново-Жилино». Двухколёсный транспорт следовал со стороны посёлка Александров в направлении деревни Спешнево.

Орловец передвигался на мотоцикле «ИЖ Планета 4». При этом на транспортном средстве не было регистрационных номеров, а на самом водителе — мотоциклетного шлема. В какой-то момент орловец, проезжая перекрёсток, врезался в опору дорожного знака и вылетел с трассы.

Водитель скончался на месте ДТП ещё до приезда «Скорой помощи». Его 32-летний пассажир, ехавший на заднем сиденье (тоже без шлема), выжил, но оказался в больнице. Его госпитализировали во Мценскую ЦРБ.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП. Погиб один человек, пострадали четверо.

ИА «Орелград»