Область выделила почти 2 миллиона рублей на ремоторизацию

Побороться за эти деньги могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил о старте конкурсного отбора на предоставление субсидий. Они предназначены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. Напомним, за счет бюджета компенсируются недополученные доходы тем мастерским, которые предоставляют своим клиентам скидки на ремоторизацию.

Прием заявок продлится с 15 по 25 мая 2025 года, имена победителей специальная конкурсная комиссия назовет до 15 июня 2025 года. С победителями заключат соответствующие соглашения. Всего в этом году на субсидирование выделено 1,927 миллиона рублей. Количество победителей отбора не установлено, но теоретически вся указанная сумма может достаться одному участнику.

Кстати, для участия в отборе юрлицо или ИП должны подать заявку в электронной форме посредством заполнения соответствующих экранных форм веб-интерфейса системы «Электронный бюджет». Подписать ее надо усиленной квалифицированной электронной подписью. Отзыв заявок не предусмотрен, однако заявка может быть отклонена, если участник не соответствует условиям отбора или нарушил их в процессе подачи заявки. Кроме того, представленные данные будут проверяться. И если, например, выяснится, что в реальности мастерская скидку клиентам не предоставляла, то в субсидии ей откажут.

В отборе не смогут принять участие российские юридические лица, в уставном капитале которых имеется доля прямого или косвенного участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в перечень недружественных государств или оффшорных территорий. Соискатель не должен являться иностранным агентом или находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, у него не должно быть просроченной задолженности перед бюджетом Орловской области.

ИА “Орелград”