Орел заработал на рекламе 33 миллиона рублей

Годовой план удалось перевыполнить на 2 процента.

В Орле поступления от использования рекламного пространства за 2024 год составили 33,6 миллиона рублей и на 2 процента превысили годовой план. Об этом упомянул мэр Юрий Парахин на страницах своего ежегодного отчета. По данным градоначальника, к началу 2025 года на территории областного центра действовали 167 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В 2024 году была демонтирована 41 рекламная конструкция, срок разрешения на установку которых закончился. Для сравнения, в 2023 году в городе демонтировали 32 конструкции.

«В течение всего года особое внимание уделялось размещению информационных материалов о контрактной службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, – отметил Юрий Парахин. – Так, на территории города Орла размещались 67 баннеров на рекламных конструкциях – щитах, призматронах, ситибордах, супербордах. На 17-ти светодиодных экранах регулярно транслировались тематические видеоролики».

Кроме того, проводилась большая работа по размещению социальной рекламы о безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, антинаркотической направленности, посвященной году семьи, фестивалю молодежи, размещались информационные материалы налоговых органов, о рейтинговом голосовании по выбору территорий для благоустройства, о выставке «Россия» и т.д.

Мэр также напомнил о том, что в прошлом году изменения были внесены в «Схему размещения рекламных конструкций на территории города Орла». В частности, власти провели зонирование районо, предусматривающее в ближайшей перспективе размещение на территории Орла только высокотехнологичных рекламных конструкций — светодиодных экранов, остановочных павильонов в комплексе с рекламными модулями, а также рекламных конструкций дилерских и торговых центров.

«Из схемы исключены все места, не соответствующие зонированию, – уточнил градоначальник. – Внесенные изменения позволят в ближайшей перспективе упорядочить размещение рекламных конструкций, увеличить количество современных, динамичных средств распространения рекламной информации, что положительно отразится на внешнем архитектурном облике города».

ИА “Орелград”