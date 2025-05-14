Ревизоры мэрии проверили траты на 10 миллиардов рублей

Представлен отчет о результатах внутреннего аудита.

Контрольно-ревизионный отдел администрации города Орла обнародовал отчет о результатах своей работы в 2024 году. Из него следует, что общий объем денежных средств, проверенных в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, составил 10,85 миллиарда рублей. В том числе было проверено использование 30,298 миллиона рублей в рамках осуществления закупок для муниципальных нужд. Всего выявлено нарушений на общую сумму 14,027 миллиона рублей, в том числе при проведении закупок – на 11,389 миллиона рублей.

Комментируя работу ревизионного отдела, мэр Орла Юрий Парахин в своем отчетном докладе указал, что всего в минувшем году в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю было проведено 15 проверок. По их результатам так называемым объектам контроля было направлено 13 представлений, на основании которых виновные в выявленных нарушениях должностные лица были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По результатам проверок возмещено в бюджет города 227,7 тысячи рублей.

Например, в прошлом году контрольно-ревизионным отделом в соответствии с распоряжением администрации города Орла была проведена плановая выездная проверка деятельности главных распорядителей средств бюджета города Орла (ГРБС) «на предмет их действий по предъявлению исков, направленных на реализацию прав регресса, в том числе к руководителям и иным должностным лицам муниципальных учреждений».

По результатам контрольного мероприятия было установлено, что расходы бюджета по исполнению судебных решений по обращению взыскания на средства бюджета города Орла за 2023 год составили 522,75 миллиона рублей. Ревизоры также выяснили, что ГРБС не всегда строго следовали требованиям «Порядка действий структурных подразделений администрации города Орла по предъявлению исков, направленных на реализацию права регресса, в том числе к руководителям и иным должностным лицам муниципальных казенных учреждений».

А именно, как следует из отчета ревизоров, комиссии для проведения служебных проверок не создавались, служебные проверки по выявлению возможного круга лиц, виновных в причинении ущерба, убытков и установлению оснований для предъявления регрессных исков не проводились. Действий ГРБС по предъявлению исков, направленных на реализацию права регресса, в проверенном периоде не осуществлялось. С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, руководителям ГРБС тогда и были направлены представления.

ИА “Орелград”