Орловский кампус станет доступен для студентов не сразу

Информацию озвучили в «Едином заказчике в сфере строительства».
Как сообщила руководитель дирекции по строительству уникальных объектов компании Наталья Зарубина, студенты смогут пользоваться кампусом для проживания с 2027-го года.
Сам объект, как и сообщалось ранее, планируется сдать в 2026-м. Об этом информирует ТАСС.
Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» подчиняется Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Она занимается не только орловским кампусом, но также реализует похожие проекты в Калининграде и Екатеринбурге.
Накануне стало известно, что в Орле в общежитии кампуса завершились монолитные работы.
ИА «Орелград»