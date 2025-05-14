Орловский кампус станет доступен для студентов не сразу

Информацию озвучили в «Едином заказчике в сфере строительства».

Как сообщила руководитель дирекции по строительству уникальных объектов компании Наталья Зарубина, студенты смогут пользоваться кампусом для проживания с 2027-го года.

Сам объект, как и сообщалось ранее, планируется сдать в 2026-м. Об этом информирует ТАСС.

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» подчиняется Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Она занимается не только орловским кампусом, но также реализует похожие проекты в Калининграде и Екатеринбурге.

Накануне стало известно, что в Орле в общежитии кампуса завершились монолитные работы.

ИА «Орелград»