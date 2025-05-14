Россельхознадзор предостерёг «Орелагроюг»

На землях компании произошло возгорание стерни.

Информация поступила в ведомство из Управления МЧС по Орловской области. Это произошло в текущем месяце. Известно, что участок находится в Ливенском районе. «Орелагроюг» является правообладателем.

Россельхознадзор провёл проверку и убедился, что данные соответствуют истине. После чего ведомство обязало компанию очистить участки от сухих остатков растительности. Это позволит избежать подобных инцидентов в дальнейшем.

Орловское Управление Россельхознадзора напомнило, что сжигание стерни не только приводит к пожарам, но и ухудшает состояние земель. При таких процессах температура повышается до 350 градусов по Цельсию. В итоге запасы влаги и гумуса в почве теряются, а верхний слой земли вообще превращается в пыль.

Также при подобных акциях погибают насекомые и полезные микроорганизмы, могут пострадать птицы.

ИА «Орелград»