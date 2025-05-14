Россельхознадзор предостерёг «Орелагроюг»

14.5.2025 | 11:13 Закон и порядок, Новости

На землях компании произошло возгорание стерни.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Информация поступила в ведомство из Управления МЧС по Орловской области. Это произошло в текущем месяце. Известно, что участок находится в Ливенском районе. «Орелагроюг» является правообладателем.

Россельхознадзор провёл проверку и убедился, что данные соответствуют истине. После чего ведомство обязало компанию очистить участки от сухих остатков растительности. Это позволит избежать подобных инцидентов в дальнейшем.

Орловское Управление Россельхознадзора напомнило, что сжигание стерни не только приводит к пожарам, но и ухудшает состояние земель. При таких процессах температура повышается до 350 градусов по Цельсию. В итоге запасы влаги и гумуса в почве теряются, а верхний слой земли вообще превращается в пыль.

Также при подобных акциях погибают насекомые и полезные микроорганизмы, могут пострадать птицы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования