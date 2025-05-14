У орловца окончательно отобрали прибрежные территории

Они оказались частью береговой полосы.

Любопытное дело рассмотрели в суде ещё раз — в апелляционной инстанции.

Проблемная земля находится в Орловском муниципальном округе в посёлке Зелёный шум. Это 2787 квадратных метров, расположенных у реки Мезенка, которая является водным объектом федерального значения.

Земля входила в береговую полосу, но одновременно относилась к частной собственности, что нарушало действующее законодательство. Прокуратура попыталась исправить это нарушение. Орловский районный суд удовлетворил требование только частично. У собственника забрали отдельные участки спорной территории, установив новые границы.

Надзорное ведомство подало на пересмотр данного решения. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда отменила первый вердикт и удовлетворила прокурорские требования в полном объёме.

«Исполнение вступившего в законную силу судебного акта находится на контроле Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»