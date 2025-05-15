Орловские МФЦ не принимают заявки на справки об участии в СВО

Это временная мера, связанная с техническими причинами.

Об этом рассказали в соцсетях МФЦ Орловской области.

Приём заявок на получение и выдачу справок об участии в СВО приостановлен с сегодняшнего дня до 19 мая.

«Это связано с техническими работами по оптимизации баз данных на ведомственном сервере СМЭВ (системы межведомственного электронного взаимодействия) Минобороны России», – пояснили в МФЦ.

Орловцев попросили учитывать эту информацию при планировании своих визитов в многофункциональные центры.

ИА «Орелград»