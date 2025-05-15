Орел стал лидером по числу отработанных сообщений

Среднее время ответа на запрос составляет чуть более 1 часа.

Муниципальное образование «Город Орел» – лидер по количеству отработанных онлайн-обращений. Об этом в своем годовом отчете заявил мэр Юрий Парахин. Он привел такой пример: в системе «Инцидент Менеджмент» в сутки отрабатывается от 60 до 100 обращений, а в «пиковые» моменты (например, при отключении-запуске отопления, при сильных снегопадах) – до 700 обращений в сутки. По данным мэра, в Орле в 2024 году среднее время ответа составило 1 час 6 минут при «норме» в 3 часа.

Всего в 2024 году в администрацию города Орла поступило 24 568 обращений граждан, что на 11,6 процента меньше, чем в 2023 году. Из них в письменном виде поступило 7442 обращения (в 2023 году – 10 193), на телефоны единой диспетчерской службы поступило 17 519 обращений (в 2023 году – 17 062), а еще 83 обращения поступило на личных приемах граждан мэром и его заместителями (в 2023 году – 64).

«Основная часть письменных обращений касалась вопросов предоставления земельных участков, содержания общедомового имущества, состояния улично-дорожной сети, работы пассажирского транспорта, уборки мусора, оказания материальной помощи и защиты имущественных прав несовершеннолетних и недееспособных граждан, – следует из информации градоначальника. – Все обращения граждан были объективно и своевременно рассмотрены, с принятием конкретных мер и представлением подробных разъяснений, во многих случаях – с выездом на место, с обязательным участием заявителей».

В 2024 году в администрацию города Орла от юридических лиц, правительства Орловской области, контрольно-надзорных органов, городского и областного советов народных депутатов, судов поступило 30 181 обращение (в 2023 году – 25 493), из них 1404 обращения поступили из органов прокуратуры (в 2023 году – 1472). Юрий Парахин отметил, что у жителей Орла растет востребованность онлайн-каналов обратной связи.

Если в 2022 году было получено и обработано 13 457 онлайн-обращений жителей, то в 2023 году их количество превысило 25 000, а в 2024 году по таким каналам связи поступило уже свыше 43 000 обращений (с учетом системы «Инцидент Менеджмент», телефона оперативной связи с администрацией города Орла, обращений с аккаунтов администрации города Орла, мэра и губернатора Орловской области).

ИА «Орелград»