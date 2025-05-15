Орловская область нарастила рабочую силу

Орелстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы в декабре 2024 – феврале 2025 года.

По итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного сотрудниками Орелстата за декабрь 2024 года – февраль 2025 года, численность рабочей силы, то есть граждан в возрасте 15 лет и старше, в Орловской области составила 339,5 тысячи человек. Отметим, что по сравнению с предыдущим обследованием ее численность возросла на 2,5 тысячи человек.

Как сообщает Орелстат, на данный момент 333,5 тысячи орловцев классифицированы как занятые экономической деятельностью, а 6 тысяч человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (то есть они не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Таким образом, текущий уровень занятости составляет 56,5 процента от общей численности населения региона, а общий уровень безработицы, с учетом методологии МОТ, опустился до уровня в 1,8 процента.

Для сравнения, месяцем ранее уровень занятости составлял 55,4 процента, а уровень безработицы – 2,6 процента. На данный момент в состав рабочей силы входят 57,5 процента всего населения Орловской области, в том числе 68,2 процента мужчин и 48,9 процента женщин. Также статистики подсчитали, что в составе рабочей силы присутствует 56,7 процента горожан и 56 процентов селян.

Выборочное обследование рабочей силы проводится ежемесячно на территории всех субъектов Российской Федерации во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации. Его основной целью является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, лиц, не входящих в состав рабочей силы, а также об участии населения в различных формах трудовой деятельности и недоиспользовании рабочей силы.

ИА «Орелград»