Орловская область нарастила рабочую силу

15.5.2025 | 9:00 Новости, Общество

Орелстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы в декабре 2024 – феврале 2025 года.

Фото: zakupki.gov.ru

По итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного сотрудниками Орелстата за декабрь 2024 года – февраль 2025 года, численность рабочей силы, то есть граждан в возрасте 15 лет и старше, в Орловской области составила 339,5 тысячи человек. Отметим, что по сравнению с предыдущим обследованием ее численность возросла на 2,5 тысячи человек.

Как сообщает Орелстат, на данный момент 333,5 тысячи орловцев классифицированы как занятые экономической деятельностью, а 6 тысяч человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (то есть они не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Таким образом, текущий уровень занятости составляет 56,5 процента от общей численности населения региона, а общий уровень безработицы, с учетом методологии МОТ, опустился до уровня в 1,8 процента.

Для сравнения, месяцем ранее уровень занятости составлял 55,4 процента, а уровень безработицы – 2,6 процента. На данный момент в состав рабочей силы входят 57,5 процента всего населения Орловской области, в том числе 68,2 процента мужчин и 48,9 процента женщин. Также статистики подсчитали, что в составе рабочей силы присутствует 56,7 процента горожан и 56 процентов селян.

Выборочное обследование рабочей силы проводится ежемесячно на территории всех субъектов Российской Федерации во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации. Его основной целью является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, лиц, не входящих в состав рабочей силы, а также об участии населения в различных формах трудовой деятельности и недоиспользовании рабочей силы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования