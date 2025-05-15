Орловчанка подозревается в убийстве сувенирным ножом

Она пыталась скрыться от правоохранительных органов в Брянске.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, преступление произошло 4 мая в Орле на Наугорском шоссе в здании общежития. 50-летний мужчина пришёл в гости к арендаторам помещения — 56-летней женщине и её 23-летнему родственнику. Распитие спиртного перешло в конфликт.

В итоге орловчанка нанесла гостю многочисленные ножевые ранения, причём используя для этого сувенирный нож. Потерпевший скончался. Тогда женщина и её родственник закрыли комнату на ключ и уехали в Брянск. Там они сняли квартиру.

Полицейские обнаружили тело 10 мая вечером. С этого момента начались следствие и поиски. Оперативные сотрудники Управления уголовного розыска регионального Управления МВД (вместе с коллегами из профильного отдела городской полиции, а также следователями из СКР) смогли установить подозреваемую, найти её в соседнем областном центре, задержать и доставить в наш регион.

Как дополнительно рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, сейчас орловчанка находится под стражей. Она созналась в преступлении. В ближайшее время женщине предъявят официальное обвинение.

ИА «Орелград»