В Ливенском районе заливают фундамент нового храма

15.5.2025 | 13:40 Новости, Общество

Его строят в селе Крутое.

Фото: livny-tv.ru

Храм планируют назвать в честь Казанской иконы Богоматери и пророка Илии.

Закладка храма состоялась ещё в августе 2023-го года. Тогда инициативу поддержал не только епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, но и схиархиманрит Илий (Ноздрин).

Сейчас работы вышли на новый уровень — рабочие приступили к заливке бетонного фундамента. Далее планируется «опалубка для восьми колонн» Об этом сообщает «Принт-ТВ».

Старую сельскую церковь разобрали на кирпичи в 1937-м году. В данный момент верующие совершают богослужения в домовом храме.

Деньги на строительство церкви собирают усилиями неравнодушных людей. Так, в акции «Кирпичик в храм» поучаствовали около 700 человек.

Фото: livny-tv.ru

ИА «Орелград»


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