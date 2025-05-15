В центре Орла сначала загорелся мусор, а потом автомобиль

ЧП случилось этой ночью.

О нём рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Сообщение поступило в службу спасения около 3 часов. На улице Октябрьской горел строительный мусор, сложенный в металлический контейнер. Когда пожарные прибыли на место, то увидели уже открытое пламя.

Огонь разгулялся примерно на трёх квадратных метрах. Также пострадал автомобиль, припаркованный по соседству.

В ликвидации последствий ЧП участвовали четверо сотрудников ведомства. Причина возгорания пока ещё устанавливается.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 21 раз, из них 15 выездов пришлись на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»