Обнародована программа «Ночи музеев»

Орловские музеи 17 мая присоединятся к ежегодной Всероссийской акции.

Они уже представили свои программы. Так, Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева свою ночь начнет в 18 часов, когда в Музее И.А. Бунина стартует литературно-музыкальный вечер «Пока мы помним, мы живем». Сотрудники музея познакомят гостей с патриотической позицией Ивана Бунина в годы Великой Отечественной войны.

«А студенты Орловского государственного института культуры расскажут о тех, кто отдал свою жизнь во имя мира и свободы, о тяжелых фронтовых буднях, исполнят песни военных лет. Нелегко было солдатам, их женам, друзьям ждать и верить в нашу победу! Поколение 40-х научило нас, современников, мужеству, чести, долгу, верности своим идеалам, а также ценить и любить жизнь!», – добавили организаторы

В 19:00 в Доме-музее Н.С. Лескова начнется литературная композиция «Славься Отечество делами праведными». Гости музея узнают об интересных фактах из жизни писателя, о его «неиссякаемой потребности живого действенного добра» и о теме праведничества в творчестве Лескова. Изюминкой мероприятия обещает стать выступление юных актеров учебного театра «Арлекин» Орловской детской хоровой школы, которые разыграют сказку-притчу «Маланья — голова баранья». Главная героиня, праведница Маланья, является идеалом добра и милосердия.

В 20:00 в Музее И.С. Тургенева состоится спектакль детского театра «Серебряная птица» «Аленький цветочек» по мотивам сказки Аксакова, в 21:00 в Музее писателей-орловцев представят литературно-музыкальную композицию «Выполняя Родины приказ», посвященную орловским писателям-фронтовикам – Владимиру Мильчакову, Евгению Зиборову и Евгению Аграновичу. Прозвучит на вечере и жизнеутверждающая поэзия Елены Благининой, которая потеряла в годы войны самых близких и дорогих людей, но осталась верна идее, что все последующие поколения граждан нашей страны должны жить счастливо и радостно, ради тех, кто подарил нам Великую Победу.

Орловский краеведческий музей проведет мастер-классы по народному творчеству, экскурсии по выставкам, конкурс чтецов-дошкольников и квест-игру для школьников. Так, в 18:00 стартует мастер-класс «Голубь мира», на котором мастер научит делать открытки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одновременно стартует музыкальная программа, посвященная одному из экспонатов музейной коллекции — кабинетному роялю фирмы «J. Becker» конца XIX века. «Вы сможете насладиться музыкой и узнать больше о тех, кто создавал и играл на этом инструменте», – говорят в краеведческом музее.

Также в стенах учреждения будет работать мастер-класс по изготовлению памятных изделий из глины, творческая мастерская народного мастера Ирины Калякиной (плетение из рогоза), пройдет конкурс чтецов «Улыбки в рифмах» и церемония награждения победителей Краеведческого диктанта. Затем для гостей организуют экскурсии по выставке «Дороги Победы», к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и выставке «Судбищенская битва».

Военно-исторический музей представит концертные программы вокальной студии «Мой дом Россия» и хореографической студии «Еще не вечер», даст мастер-класс по росписи гипсовых солдатиков «Служу Отечеству», проведет «Простую игру в солдатиков» и покажет документальный фильм «Орловская битва». Дом-музей В.А. Русанова подготовил обзорную экскурсию, мастер-класс «Роспись на спилах» и показ фильма «Последний подвиг «Геркулеса».

«Геркулес» — это парусно-моторное судно, на котором в 1912 году из Александровска на Мурмане к берегам Шпицбергена вышла русская научно-исследовательская экспедиция под руководством знаменитого полярника, уроженца Орла Владимира Русанова. Целью экспедиции было геологическое обследование архипелага и поиски каменноугольных месторождений. Увы, последнюю весточку с «Геркулеса» Русанов прислал 18 августа 1912 года, после чего экспедиция пропала. Принято считать, что ее постигла неизвестная судьба в районе устья Пясины.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»