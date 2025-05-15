Орловец получил реальный срок за насилие в отношении полицейских

15.5.2025 | 15:05 Закон и порядок, Криминал, Новости

Предприниматель «прокатил» их «на капоте своей Audi».

Советский районный суд Орла. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Советский районный суд Орла, где рассматривалось дело, признал мужчину виновным (по части 2 статьи 318 УК) и приговорил к четырём годам колонии общего режима. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

СМИ уточняет, что речь идёт о предпринимателе Аркадии Николаеве. Фамилии пострадавших полицейских — Горелов и Сапрыкин.

«В суде Аркадий Николаев не признавал вины», – отмечает издание.

Как ранее сообщало орловское управление Следственного комитета России, инцидент произошёл в Орле на Пионерской улице. О нём стало известно в октябре минувшего года.

ИА «Орелград»


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