Орловец получил реальный срок за насилие в отношении полицейских

Предприниматель «прокатил» их «на капоте своей Audi».

Советский районный суд Орла, где рассматривалось дело, признал мужчину виновным (по части 2 статьи 318 УК) и приговорил к четырём годам колонии общего режима. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

СМИ уточняет, что речь идёт о предпринимателе Аркадии Николаеве. Фамилии пострадавших полицейских — Горелов и Сапрыкин.

«В суде Аркадий Николаев не признавал вины», – отмечает издание.

Как ранее сообщало орловское управление Следственного комитета России, инцидент произошёл в Орле на Пионерской улице. О нём стало известно в октябре минувшего года.

ИА «Орелград»