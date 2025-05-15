«Секретная» система мониторинга поможет чиновникам в исполнении нацпроектов

15.5.2025 | 15:40 ЖКХ, Новости

Губернатор Орловской области пообещал предоставить главам районов и городов доступ к ней.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании с руководителями муниципальных образований. Как обычно, оно началось с подведения текущих итогов реализации нацпроектов в городах и районах области.

Губернатор Андрей Клычков рассказал, что специальная мониторинговая система позволяет ему видеть конкретное количество просроченных «контрольных точек исполнения» контрактов в каждом муниципальном образовании. Так, на данный момент наибольшее число «просрочек» набрал Колпнянский район.

При этом информация оказалась новостью для самих глав муниципальных образований. В итоге губернатор пообещал чиновникам предоставление доступа к системе — с тем, чтобы они могли сами отслеживать собственные недоработки.

Отмечается, что система отслеживает исполнение заказа именно на разных этапах, а не только по общему итогу (по финальной дате). Предполагается, что местные власти будут следить за процессами и применять санкции к подрядчикам при первых отклонениях от графиков — не дожидаясь последнего числа.

«Прошу обратить внимание, что информация… не подлежит публичному распространению», – предупредил Клычков.

Портал Орловской области

ИА «Орелград»


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