У орловцев осталось две недели для регистрации на «Культ Пикнике»

Мероприятие состоится 1 июня.
Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдёт в парке Победы — под девизом «Создавай и вдохновляй». Начало запланировано на 10 часов.
«Культ Пикник» организует Орловский социальный кластер. В подготовке участвуют десятки образовательных организаций.
Организаторы обещают будущим гостям пикника живую музыку, разнообразные мастер-классы, интересные лекции и многое другое. Также здесь будут рады детям с ограниченными возможностями здоровья.
Для участия в празднике необходима регистрация по QR-коду. Количество мест ограничено.
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»