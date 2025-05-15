У орловцев осталось две недели для регистрации на «Культ Пикнике»

Мероприятие состоится 1 июня.

Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдёт в парке Победы — под девизом «Создавай и вдохновляй». Начало запланировано на 10 часов.

«Культ Пикник» организует Орловский социальный кластер. В подготовке участвуют десятки образовательных организаций.

Организаторы обещают будущим гостям пикника живую музыку, разнообразные мастер-классы, интересные лекции и многое другое. Также здесь будут рады детям с ограниченными возможностями здоровья.

Для участия в празднике необходима регистрация по QR-коду. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»