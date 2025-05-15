В Орле отключат горячую воду в поликлинике и школе

Неудобства придётся терпеть две недели.

Об этом рассказали в пресс-службе «Орелгортеплоэнерго».

Предприятие планирует отключить три котельные — на улицах Карачевской, 29-А, и Васильевской, 138-А, а также в переулке Пищевом, 9-А. Это произойдёт в период с 19 мая по 2 июня.

В итоге на это время без горячей воды останутся поликлиника №3 и школа №2.

Кроме того, услуга не будет оказываться по ещё нескольким адресам (в жилых домах):

2-я Посадская 2 и 4,

Васильевская, 136,

Циолковского, 10,

Пищевой, 9.

ИА «Орелград»