В Орле отключат горячую воду в поликлинике и школе

15.5.2025 | 12:14 ЖКХ, Новости

Неудобства придётся терпеть две недели.

Фото: Михаил Вдовин (иллюстративное)

Об этом рассказали в пресс-службе «Орелгортеплоэнерго».

Предприятие планирует отключить три котельные — на улицах Карачевской, 29-А, и Васильевской, 138-А, а также в переулке Пищевом, 9-А. Это произойдёт в период с 19 мая по 2 июня.

В итоге на это время без горячей воды останутся поликлиника №3 и школа №2.

Кроме того, услуга не будет оказываться по ещё нескольким адресам (в жилых домах):

  • 2-я Посадская 2 и 4,
  • Васильевская, 136,
  • Циолковского, 10,
  • Пищевой, 9.

ИА «Орелград»


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