В Орле объявили о начале испытаний водопровода

Горячей воды в Орле не будет с 19 мая по 1 июня включительно.

Об этом официально объявил Филиал АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация» (бывшая «Квадра»).

Как обычно, услуги лишатся только те, кто получает тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ. Это жители Советского, Железнодорожного и Северного районов, а также, частично, Заводского.

Узнать точную информацию о сроках отключения именно по своему адресу можно на сайте компании.

Орловский филиал «РИР Энерго» просит жителей областного центра соблюдать меры предосторожности — не приближаться к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, а также к местам выхода сетевой воды и пара. Также орловцев просят сообщать о выявленных утечках из систем водоснабжения диспетчерам филиала по телефону (4862) 55-29-74.

ИА «Орелград»