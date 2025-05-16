Облздрав обязали накормить беременных и маленьких детей

Правительство региона внесло поправки в собственное постановление.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о внесении изменений в постановление правительства Орловской области от 21 ноября 2011 года № 400 «Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Орловской области». Как следует из преамбулы документа, поправки внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии.

Департаменту здравоохранения поручено «организовать обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с порядком, который также утвердил губернатор. Действие документа распространяется на беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Орловской области в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину регионального прожиточного минимума.

При этом он не распространяется на граждан, лишенных родительских прав, а также на детей, находящихся на полном государственном обеспечении. Согласно документу, обеспечение полноценным питанием осуществляется через специальные пункты и организации торговли, определенные бюджетными учреждениями здравоохранения Орловской области, на бесплатной основе. Финансирование расходов берет на себя областной бюджет, главным распорядителем бюджетных средств назначен департамент здравоохранения Орловской области.

Деньги из бюджета учреждениям здравоохранения будут выделять «путем предоставления субсидии на иные цели в порядке, установленном правительством Орловской области, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели». Для обеспечения полноценным питанием надо подать письменное заявление в бюджетное учреждение здравоохранения: беременные женщины подают его по месту прикрепления для получения первичной медико-санитарной помощи; кормящие матери и законные представители ребенка в возрасте до трех лет – по месту прикрепления ребенка.

К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность, полис обязательного медицинского страхования, справки об отнесении гражданина к категории лиц, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Выдается такая справка филиалом казенного учреждения «Областной центр социальной защиты населения» по месту жительства. Отказ в приеме заявления об обеспечении полноценным питанием и прилагаемых к нему документов не допускается, подчеркнуто в постановлении губернатора.

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет осуществляется по месту прикрепления через специальные пункты раздачи питания и организации торговли при предъявлении рецепта врача-специалиста: акушера-гинеколога, педиатра либо специалистов, их замещающих. Один экземпляр рецепта остается в медицинской документации, второй – выдается на руки заявителю.

Беременные женщины и кормящие матери обеспечиваются питательными смесями и соками, дети в возрасте до трех лет – адаптированными сухими молочными смесями; молоком и кисломолочными продуктами, изготовленными по специальным технологиям; сухими детскими молочными кашами; иными продуктами детского питания, разрешенными к употреблению в данном возрасте. Утверждены и расходы из расчета на одного человека в месяц: беременным женщинам – 200 рублей; кормящим матерям – 475 рублей; детям в возрасте до 1 года – 475 рублей; детям в возрасте от 1 года до 2 лет – 360 рублей; детям в возрасте от 2 до 3 лет – 300 рублей.

ИА “Орелград”