На Орловщине нормализировали детские площадки

Нарушения выявила прокуратура.
Они имели место в Глазуновском районе.
Как сообщает ведомство, сомнительные площадки находились в населённых пунктах Краснослободского, Отрадинского, Очкинского, Сеньковского и Тагинского сельских поселений. Они пребывали «в ненадлежащем эксплуатационном состоянии».
Так, здесь не проводилась работа по регулярному обслуживанию игрового оборудования. На нём имелись задиры и отщепы, что нарушало требования безопасности. Также на отдельных элементах стёрлась краска.
Кроме того, на площадках отсутствовали необходимые информационные таблички.
В итоге прокуратура района направила в суд иски, которые обязывали сельские администрации исправить нарушения. Они были удовлетворены. К настоящему моменту судебные решения исполнены.
ИА «Орелград»