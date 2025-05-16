На Орловщине нормализировали детские площадки

16.5.2025 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявила прокуратура.

Глазуновский районный суд. Фото: glazunovsky.orl.sudrf.ru

Они имели место в Глазуновском районе.

Как сообщает ведомство, сомнительные площадки находились в населённых пунктах Краснослободского, Отрадинского, Очкинского, Сеньковского и Тагинского сельских поселений. Они пребывали «в ненадлежащем эксплуатационном состоянии».

Так, здесь не проводилась работа по регулярному обслуживанию игрового оборудования. На нём имелись задиры и отщепы, что нарушало требования безопасности. Также на отдельных элементах стёрлась краска.

Кроме того, на площадках отсутствовали необходимые информационные таблички.

В итоге прокуратура района направила в суд иски, которые обязывали сельские администрации исправить нарушения. Они были удовлетворены. К настоящему моменту судебные решения исполнены.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования