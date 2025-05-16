На Орловщине нормализировали детские площадки

Нарушения выявила прокуратура.

Они имели место в Глазуновском районе.

Как сообщает ведомство, сомнительные площадки находились в населённых пунктах Краснослободского, Отрадинского, Очкинского, Сеньковского и Тагинского сельских поселений. Они пребывали «в ненадлежащем эксплуатационном состоянии».

Так, здесь не проводилась работа по регулярному обслуживанию игрового оборудования. На нём имелись задиры и отщепы, что нарушало требования безопасности. Также на отдельных элементах стёрлась краска.

Кроме того, на площадках отсутствовали необходимые информационные таблички.

В итоге прокуратура района направила в суд иски, которые обязывали сельские администрации исправить нарушения. Они были удовлетворены. К настоящему моменту судебные решения исполнены.

ИА «Орелград»