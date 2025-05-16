В Орле скончался ветеран ВОВ Леопольд Дыскин

Ему было 98 лет.

Новость сообщили в Администрации Орла.

Леопольд Борисович Дыскин родился в 1926-м году. В 1945-м он участвовал в Южно-Сахалинской наступательной операции. Он воевал в составе 1-го стрелкового батальона 113-й стрелковой бригады.

При участии его подразделения на Южном Сахалине и Курильских островах был занят ряд стратегически важных населённых пунктов. Рядовой Леопольд Дыскин был награждён медалью «За победу над Японией».

Напомним, что недавно Дыскин, как и другие ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Орле, стал почётным жителем города. Теперь в областном центре осталось всего 12 человек с таким статусом.

ИА «Орелград»