Областные власти «разыграют» субсидии на мелиорацию

Почти 150 миллионов рублей выделили на мелиорацию орловских земель.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий на мелиорацию. Речь идет о возмещение за счет бюджетных средств части затрат на проведение мелиоративных мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Вовлечение в оборот и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области». Заявки от соискателей департамент будет принимать с 19 мая по 3 июня 2025 года через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Результатами предоставления субсидий должно стать вовлечение в оборот дополнительных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, а также восстановление плодородия пашни за счет химической мелиорации земель. Победителями отбора получателей субсидий будут признаны участники, включенные в сформированный департаментом рейтинг по результатам ранжирования поступивших заявок. Всего планируется «разыграть» 147 681 648,35 рублей.

Как и при других подобных конкурсах, участники отбора должны соответствовать ряду обязательных требований. Они в целом стандартны. Так, у участника отбора на едином налоговом счете не должно быть задолженности крупнее 30 тысяч рублей задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации. Субсидии не положены иностранным и оффшорным компаниям, иноагентам, спонсорам терроризма и экстремизма, банкротам.

Участники отбора не должны находиться в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения. Проверка участников на соответствие требованиям проводится автоматически в системе «Электронный бюджет» на основании данных государственных информационных систем, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Они предоставляются научным и образовательным организациям, заключившим с департаментом сельского хозяйства Орловской области соглашение об участии в реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

ИА “Орелград”