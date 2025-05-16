Прокурор Орловской области выявил новые проблемы в лагере «Солнечный»

Алексей Тимошин побывал здесь с выездной проверкой.

Лагерь находится в Кромском районе. Как сообщает ведомство, также в проверке участвовали руководители и представители территориальных подразделений МЧС, Роспотребнадзора и Росздравнадзора, вневедомственной охраны, Департамента образования Орловской области.

В ходе мероприятия выяснилось, что нарушен срок исполнения контракта на обустройство спортивной площадки. По поручению Тимошина прокурор Кромского района внёс в адрес подрядной организации представление.

«Вопрос завершения работ поставлен на контроль», – добавили в ведомстве.

Ранее оказалось, что в «Солнечном» имеются другие проблемы. Прокуратуре потребовалось подавать в суд, чтобы добиться исправления этих нарушений. Так, в лагере заменили ограждение, пожарную сигнализацию, а также кровати и тумбочки.

ИА «Орелград»